Новый посол КНР в Афганистане вручил копии верительных грамот и.о. премьера

Согласно заявлению заместителю официального представителя талибов Билала Карими, Чжао Син назвал большой честью свое назначение в страну и передал ее руководству наилучшие пожелания и приветствия от властей Китая

ТЕГЕРАН, 13 сентября. /ТАСС/. Новый посол Китая в Афганистане Чжао Син вручил копии верительных грамот Мохаммаду Хасану Ахунду, и.о. премьер-министра в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил заместитель официального представителя талибов Билал Карими.

"И. о. премьер-министра Мухаммад Хасан Ахунд в ходе торжественной церемонии принял верительные грамоты у нового посла Китая в Афганистане, господина Чжао Сина. В торжественных мероприятиях также принял участие и.о. главы МИД Амир Хан Моттаки, - написал Карими на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Новый посол КНР назвал большой честью свое назначение в Афганистан и передал руководству страны наилучшие пожелания и приветствия от властей Китая".

"Со своей стороны и.о. премьера выразил надежду, что назначение Чжао Сина откроет новую главу в дипломатических отношениях между странами. Он также отметил, что отношения между Китаем и Афганистаном за последние два года вышли на прекрасный уровень", - сообщил Карими.

3 апреля 2023 года и.о. главы МИД Афганистана заявил, что правительство талибов направило в КНР своего дипломатического представителя. На текущий момент представители "Талибана" направили послов в такие страны, как Иран, Узбекистан, Туркмения и Пакистан, а также в Казахстан, Киргизию, Россию, Турцию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Малайзию.

Весной 2021 года талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого, несмотря на обмен диппредставителями, пока не признала ни одна страна.