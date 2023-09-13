Германия выделит €4 млн пострадавшей от наводнения Ливии

Врачи и работники из медицинских центров в Ливии, финансируемых министерством по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии, уже отправились в зону затопления

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии выделит €4 млн пострадавшей от наводнения Ливии. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

"Для оказания помощи людям, пострадавшим в результате наводнения, Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития в кратчайшие сроки предоставит Ливии дополнительно €4 млн", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что с 2015 года министерство уже оказывает поддержку в восстановлении Ливии. "Благодаря существующим структурам на местах помощь теперь может быть быстро мобилизована. Врачи и работники из медицинских центров в Ливии, финансируемых министерством, уже отправились в зону затопления", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, дополнительные средства, как уточнили в ведомстве, пойдут на оснащение приютов предметами первой необходимости.