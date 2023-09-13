Суд Испании отклонил обжалование закона об эвтаназии

Согласно соответствующему документу, КС страны "отклонил обжалование со ссылкой на неконституционность"

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании отклонил поступившее от консервативной Народной партии (НП) обжалование закона, регулирующего проведение эвтаназии в стране. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе юридической инстанции.

Согласно документу, КС "отклонил [представленное НП] обжалование со ссылкой на неконституционность". Ранее суд признал этот закон соответствующим основному закону страны.

Парламент Испании одобрил инициативу в 2021 году. Закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности излечения или улучшения состояния.

Как следует из закона, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен подтвердить свое желание несколько раз в течение процесса рассмотрения запроса. Кроме того, в любой момент человек может отозвать свое заявление или попросить отсрочки.