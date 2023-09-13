Sky: Украина применила британские ракеты Storm Shadow при атаке на завод в Севастополе

Речь идет о судоремонтном заводе имени С. Орджоникидзе

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Британские крылатые ракеты Storm Shadow использовались Украиной при атаке на судоремонтный завод (СРЗ) имени С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников.

"Это были Storm Shadow", - сказал один из источников телеканала. Как отметил Sky News, первый морской лорд Великобритании - глава королевских ВМС - адмирал Бен Ки, отвечая на вопросы журналистов на международной выставке вооружений в Лондоне, не стал подтверждать применение Storm Shadow при атаке ВСУ на завод в Севастополе, однако указал, что эти действия "показывают, чего можно достичь с помощью инновационных подходов и желания идти на риск".

Как заявили ранее в МО РФ, ВСУ ударили ночью 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, 7 из них были перехвачены средствами ПВО. Также ВСУ нанесли удар тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В военном ведомстве отметили, что патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте. В Минобороны России позже уточнили, что корабли будут полностью восстановлены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, на город была совершена ракетная атака, в результате в районе Южной бухты произошел пожар, на южной площадке СРЗ работают оперативные службы. В результате атаки пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

В мае занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. Посольство РФ в Соединенном Королевстве пока не комментировало ТАСС сообщения о применении Storm Shadow при атаке на севастопольский завод. Ранее в диппредставительстве заявляли, что поставки все более дальнобойных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине.