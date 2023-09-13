Токаев 14-15 сентября примет участие во встрече глав государств Центральной Азии

Президент Казахстана также поучаствует в заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-15 посетит Душанбе, где примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом для участия в V консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала", - говорится в сообщении.

Во встрече ожидается участие президентов Таджикистана Эмомали Рахмона, Киргизии Садыра Жапарова, Туркмении Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мерзиёева. В качестве почетных гостей в мероприятии также примут участие лидер Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) и бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.