13 сентября, 13:33

Нетаньяху сообщил, что Израиль с начала года ликвидировал 170 террористов

Премьер-министр страны заявил, что "Иран и его сателлиты прилагают усилия по расширению террористической деятельности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Израильские силовики с начала года ликвидировали 170 террористов, борьба с террором остается приоритетной задачей для еврейского государства. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на мероприятии по случаю наступающего вечером 15 сентября праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

"Перед нами большие вызовы и большие возможности. Первый и самый важный вызов - вопросы безопасности. Иран и его сателлиты прилагают усилия по расширению террористической деятельности, особенно в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), и не только там", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила правительственная пресс-служба.

Как подчеркнул премьер, израильские власти "ведут энергичную борьбу с террором". "С начала года ликвидировано 170 террористов, но это, разумеется, еще не все. Это постоянная борьба, и мы сведем счеты как с убийцами, так и с их кураторами", - отметил он. 

Теги:
ИранИзраильНетаньяху, Биньямин
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