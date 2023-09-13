В ФРГ отметили, что украинцы стали главными перевозчиками нелегальных мигрантов

По информации Bild, граждане Украины потеснили сирийцев с первого места

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Граждане Украины потеснили сирийцев в списке основных перевозчиков нелегальных мигрантов в Германии, деятельность которых была пресечена в этом году. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на заявление правоохранительных органов республики.

"Граждане Украины составляют наибольшую долю выявленных контрабандистов в 2023 году, потеснив сирийцев с первого места", - заявил представитель Федеральной полиции Марсель Претцш. Он отметил, что граждане Сирии были основными перевозчиками мигрантов в 2022 и 2021 году.

По данным отделения полиции федеральной земли Саксония, в первой половине 2023 года ее сотрудники задержали на границе с Чехией 37 украинских, 24 чешских и 18 узбекских контрабандистов, на границе с Польшей - 29 украинских, 19 сирийских и 11 белорусских перевозчиков мигрантов.

Судья из Саксонии Симона Видмер, занимающаяся рассмотрением подобных правонарушений, подтвердила газете, что "в настоящее время украинцы незаконно ввозят в Саксонию большое число людей". По словам Видмер, вербовка украинских перевозчиков осуществляется их соотечественниками через соцсети, "за контрабанду обещают до $2 тыс.". Как заявил Bild представитель прокуратуры Дрездена Юрген Шмидт, преступники составляют маршрут, готовят транспорт, а также устанавливают контакт между мигрантами и перевозчиками, за что требуют от желающих незаконно въехать в Германию в среднем "от 6 тыс. до €10 тыс. евро".

В августе газета Bild информировала, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в 2022 году. Несанкционированных въездов из Швейцарии, как указывает издание, было на 201,8% больше.