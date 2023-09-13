13 сентября, 13:48

Херш: проблемы в разведсообществе США могут привести страну к конфликту с Россией

imago/ Engelhardt via Reuters Connect
Сеймур Херш
© imago/ Engelhardt via Reuters Connect

По словам публициста, уверенность Белого дома в успехе Украины может основываться на "безумно оптимистичных оценках Разведывательного управления Министерства обороны США"

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Текущее состояние американского разведывательного сообщества, а также проблемы в его работе могут в итоге привести к военному конфликту Вашингтона с Москвой.

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Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, уверенность Белого дома в успехе киевских властей может основываться на "безумно оптимистичных оценках Разведывательного управления Министерства обороны США", которое в последнее время, по данным публициста, стало приоритетным разведывательным ведомством для американской администрации. Херш также отмечает, что Белый дом в настоящее время предпочитает избегать неудобных ему разведывательных данных. "Если не прекратить то, что происходит сейчас в американском разведсообществе, то это может привести к развернутой войне с Россией, чего никому не хочется", - указал Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack. 

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© Информационное агентство ТАСС
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