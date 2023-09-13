Белоруссия выразила обеспокоенность деятельностью биолабораторий в отдельных странах

По словам премьер-министра республики Романа Головченко, в Белоруссии наблюдают "активность ряда стран, в том числе соседствующих рядом, по исследованию генома человека, животных, растений, работе с патогенными микроорганизмами"

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил обеспокоенность деятельностью некоторых стран, в том числе соседних, по проведению экспериментов в сфере микроорганизмов.

"Очень большие опасения вызывает деятельность отдельных государств по экспериментам в сфере микроорганизмов, биологические лаборатории непонятного назначения", - сказал премьер на совещании в правительстве, видеофрагмент выступления которого приводит пресс-служба Совмина в своем Telegram-канале.

По словам Головченко, в Белоруссии наблюдают "активность ряда стран, в том числе соседствующих рядом, по исследованию генома человека, животных, растений, работе с патогенными микроорганизмами". "Не всегда это имеет своей целью созидательный, научный интерес", - отметил белорусский премьер.