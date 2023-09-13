Президент Египта распорядился создать на западе страны лагеря для потерявших кров ливийцев

Абдель Фаттах ас-Сиси также "поручил подготовить военный корабль "Мистраль" к работе в качестве полевого госпиталя для оказания помощи пострадавшим"

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился создать несколько специальных лагерей в западной части страны для размещения в них ливийцев, потерявших кров во время ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии. Об этом сообщил официальный представитель главы Египта Ахмед Фахми.

"Президент [Египта] отдал распоряжение о создании в Западном военном округе лагерей для ливийских братьев, пострадавших во время стихийного бедствия и потерявших дома из-за ливней и наводнений", - сообщил Фахми.

Кроме того, добавил представитель египетского президента, ас-Сиси "поручил подготовить военный корабль "Мистраль" к работе в качестве полевого госпиталя для оказания помощи пострадавшим" на северо-востоке Ливии. Глава государства обратился ко всем египетским подразделениям и службам, направляющимся в соседнюю страну для оказания помощи, с просьбой "приложить максимум усилий для смягчения гуманитарной катастрофы в Ливии".