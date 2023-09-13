При правительстве Белоруссии предложили создать Совет по биологической безопасности

По словам премьер-министра республики Романа Головченко, "состояние биологической безопасности в соответствии с отчетом, представленным в правительство, оценивается как стабильное по всем составляющим"

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Предложение о создании Совета по биологической безопасности при правительстве Белоруссии внесено на рассмотрение Совета министров. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства.

"Нам надо быть дальновидными, пытаться предвидеть все возможные риски. Поэтому есть предложение, которое инициировано Витебским облисполкомом и министерством здравоохранения, по повышению эффективности координации деятельности в этой сфере. Предложено создать Совет по биологической безопасности при Совете министров", - приводит слова премьера пресс-служба правительства.

По словам Головченко, "состояние биологической безопасности в соответствии с отчетом, представленным в правительство, оценивается как стабильное по всем составляющим". "Вместе с тем нельзя самоуспокаиваться и минимизировать эту проблему", - считает он.

Премьер напомнил, что в обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии проблематика биологической безопасности занимает особое место. "Актуальность этого вопроса с каждым годом только возрастает. Более того, в последнее десятилетие наблюдается интенсивное распространение ряда опасных инфекционных заболеваний среди людей и животных", - сказал премьер. Он уточнил, что "это и вспышки тяжелых респираторных заболеваний, и пандемия COVID-19, которую мы все пережили, и панзоотия африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц и других". "Мы видим, что сейчас происходят вспышки вроде бы давно побежденных болезней человека и животных, нарастает проблема распространения микроорганизмов, которые устойчивы к лечению антибиотиками", - отметил премьер Белоруссии.