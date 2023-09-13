Дочь Мирзиёева и посол РФ в Узбекистане обсудили сотрудничество в образовании и культуре

Саида Мирзиёева ранее в Москве посетила премьеру балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви", которую исполнила на сцене Большого театра России труппа Национального балета Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева, с конца августа являющаяся его помощником, и посол России в республике Олег Мальгинов обсудили вопросы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Сегодня мы провели встречу с послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым. На ней мы обсудили текущее состояние, а также перспективы сотрудничества между нашими странами в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и молодёжной политики", - написала Мирзиёева в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Мирзиёева в Москве посетила премьеру балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви", которую исполнила на сцене Большого театра России труппа Национального балета Узбекистана. Сообщалось, что на премьере также присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Спектакль в постановке немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящен древнему народному танцу лазги (лязги), который несколько лет назад был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.