Алиев стал первым лидером страны не из Центральной Азии, приглашенным на саммит региона

Он пройдет в Душанбе 14-15 сентября

ДУШАНБЕ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Таджикистан и примет участие в качестве почетного гостя во встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Душанбе 14-15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в МИД Таджикистана. Таким образом, глава государства, не входящего в регион, впервые будет участвовать в этом саммите.

"Президент Азербайджана примет участие в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Согласно программе мероприятия, запланирована двусторонняя встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Алиевым, а также выступление Алиева на встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее главы государств, не входящие в состав Центральной Азии, не принимали участие в консультативных встречах, которые проводятся с 2018 года. При этом в них участвовали представители стран, не занимающие высший государственный пост. В частности, на первой встрече в Астане Туркмению представляла на тот момент возглавлявшая парламент Акджа Нурбердыева. В 2019 году на встрече в Ташкенте Казахстан представлял экс-президент Нурсултан Назарбаев. В 2020 году очный саммит не проводился, а в 2021-2022 годах на встречах в туркменском городе Аваза и киргизском городе Чолпон-Ата участвовали только президенты пяти стран.

Двусторонние встречи Рахмона, согласно программе, также планируются с президентами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Также планируется, что все главы государств выступят на встрече.