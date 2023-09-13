Нью-Дели пригласил РФ принять участие в Глобальном морском саммите Индии

Мероприятие пройдет в октябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Нью-Дели пригласил Россию принять участие в Глобальном морском саммите Индии. Об этом заявил министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал.

"Мы направили России приглашение принять участие в предстоящем в 2023 году Глобальном морском саммите Индии", - приводит слова Соновала в своем пресс-релизе индийское министерство портов, судоходства и водных путей.

Соновал находится с визитом во Владивостоке, где принимает участие в Восточном экономическом форуме. На полях форума он провел встречу с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Как сообщили в возглавляемом Соновалом ведомстве, в ходе встречи министры "обсудили широкий круг вопросов морского сообщения между Индией и Россией в целях расширения морского сотрудничества".

Индия проведет Глобальный морской саммит в октябре. Сначала его планировалось организовать в Нью-Дели, однако потом площадка была перенесена в Мумбаи. Среди тем саммита - "устойчивое развитие на море, инновации и исследования, новаторство и технологии, морские кластеры, местное судостроение и ремонт, внутреннее и прибрежное судоходство, безопасность на море" и другие вопросы.