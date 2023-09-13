Блинкен признал, что США пытаются превратить G7 в мировой руководящий комитет Запада

Госсекретарь США добавил, что в стране хотят вывести отношения с ЕС на новый уровень

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся превратить Группу семи (G7) в мировой "руководящий комитет", пытающийся заниматься в том числе решением вопросов, которые, по сути, не касаются коллективного Запада. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

"Мы трансформируем G7 в руководящий комитет наиболее развитых демократий мира, используя свои политические и экономические мускулы, чтобы не только решать вопросы, касающиеся нашего населения, но и предлагать странам вне G7 более эффективные способы работы на благо своих народов", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его словам, США хотят вывести на новый уровень отношения с ЕС. "Мы повысили уровень амбиций в своих отношениях с Европейским союзом. На нас приходится 40% мировой экономики. Мы используем эту мощь, чтобы создавать свое технологическое и экономическое будущее, отражающее наши общие демократические ценности", - сказал Блинкен.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, госсекретарь утверждал, что США добиваются того, чтобы она существовала как преуспевающая демократия. "Наша цель заключается в том, чтобы гарантировать, что Украина не просто выживет, а будет процветать как здоровая, преуспевающая демократия. Дабы украинцы могли сами создавать свое будущее и существовать без посторонней помощи", - заявил Блинкен.