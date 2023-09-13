Первый вице-спикер Рады предложил Западу не поднимать публично тему выборов на Украине

Александр Корниенко заявил, что выборы невозможно провести в условиях боевых действий

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко предложил западным партнерам не выводить в публичное поле тему проведения выборов на Украине в условиях военного положения.

Западные страны настаивают на проведении выборов на Украине в установленные сроки, в то время как президент Владимир Зеленский и его команда хотят этого избежать. Из-за такого разногласия украинским властям уже не раз приходилось менять свои заявления по этому вопросу. "Я бы предложил нашим западным партнерам данный дискурс меньше выводить в публичное поле. <...> Давайте считаться с нашими обстоятельствами, мы же не хотим провести абы какие выборы", - сказал Корниенко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, выборы невозможно провести в условиях боевых действий.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил военное положение еще на 90 дней, что ставит под вопрос проведение выборов в Раду. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.

Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выборы президента должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась и в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение при военном положении. Подоляк указал, что выборов "точно не будет" до окончания боевых действий. Однако после того как его слова широко разошлись в СМИ, советник поспешил смягчить свое заявление.