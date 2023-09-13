ЦИК Болгарии завершил прием заявок партий и коалиций на участие в местных выборах

В Центризбиркоме страны напомнили, что регистрация является обязательным условием для перехода к следующему этапу подготовки к выборам

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Болгарии завершила прием заявок от партий и коалиций на участие в выборах в местные органы власти, намеченные на 29 октября, желание участвовать в выборах изъявили 65 партий и 9 коалиций.

В ЦИК напомнили, что регистрация является обязательным условием для перехода к следующему этапу подготовки к выборам - подаче списков кандидатов в муниципальные избирательные комиссии, которая должна завершиться к 26 сентября.

На выборах 2019 года заявки подали 64 партии и 8 коалиции, а до выборов были допущены 59 партий и 7 коалиций, документы которых соответствовали действующему законодательству.

Чтобы получить право участвовать в выборах, партии и коалиции представили свои финансовые отчеты, удостоверение о своем актуальном состоянии и подписку, в которую должны были быть включены не менее 2,5 тыс. голосов избирателей, подписи которых проверяют эксперты.

На выборах 29 октября гражданам Болгарии предстоит выбрать 265 мэров городов и глав местных администраций, а также депутатов муниципалитетов. Официальная предвыборная кампания начнется за месяц до голосования. Для проведения выборов правительство выделило 151 млн левов (около €75,5 млн).