При израильском ударе по окрестностям Тартуса погибли двое сирийских солдат

Еще шесть получили ранения, сообщил источник в командовании ВС республики

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях портового города Тартуса, в результате чего погибли два солдата. Об этом сообщил телеканалу Al Ekhbariya источник в командовании ВС арабской республики.

"При отражении агрессивной атаки Израиля погибли двое сирийских солдат, еще шесть получили ранения, нанесен также материальный урон", - отметил источник. По его сведениям, удары были нанесены в 17:22 по местному времени (совпадает с московским) из воздушного пространства над Средиземным морем.

Ранее телеканал Al Hadath передал, что самолеты противника атаковали склад с оружием шиитских формирований, которые воюют на стороне сирийских войск. Он находится на военной базе в районе Эль-Джамаса к югу от Тартуса. Во время израильской атаки погибли по меньшей мере трое шиитских бойцов.

В северной части морского порта Тартус располагается 720-й пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.