13 сентября, 16:20

Гутерриш призвал прекратить любые атаки на гражданские суда в Черном море

Генсек ООН отметил, что сообщения об атаках на портовую инфраструктуру отрицательно сказываются на перспективах восстановления зерновой сделки

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Любые атаки на гражданские суда в Черном море должны быть прекращены, как и атаки на инфраструктуру, связанную с экспортом продовольствия. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"В настоящий момент, я считаю, чрезвычайно важно остановить любые атаки, направленные против продовольственных запасов, инфраструктуры, связанной с экспортом продовольствия, а также на любые гражданские суда в Черном море", - сказал он.

Гутерриш отметил, что сообщения об атаках на портовую инфраструктуру отрицательно сказываются на перспективах восстановления зерновой сделки. "С точки зрения РФ, это тоже имеет значение, потому что снижает в других частях мира готовность способствовать экспорту продовольствия из России", - отметил он.

После прекращения зерновой сделки в Киеве заявили о намерении распространить боевые действия на северо-восточную часть Черного моря. С 4 августа Киев объявил о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Тамань, Туапсе. 4 августа Украина атаковала безэкипажными судами танкер "Сиг" в Керченском проливе. 

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Гутерриш, Антониу
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