В Румынии планируют открыть Центр технического обслуживания самолетов F-16

Как отметили в Министерстве экономики, предпринимательства и туризма страны, Kongsberg хотела бы начать переговоры о заключении с Romaero долгосрочного партнерства

БУХАРЕСТ, 13 сентября. /ТАСС/. Новый Центр технического обслуживания и логистической поддержки для самолетов F-16 Fighting Falcon может быть открыт в Румынии. Это предусматривает меморандум о намерениях, подписанный представителями румынской компании Romaero и норвежской Kongsberg.

"Новое сотрудничество может привести к выполнению Romaero операций по техобслуживанию на среднем и сложном уровне, а также по логистической поддержке для самолетов F-16, находящихся на вооружении в ВВС Румынии, - указывается в сообщении Министерства экономики, предпринимательства и туризма. - Позднее новый центр может обеспечить операционную поддержку и для других самолетов F-16, принадлежащих государствам Центральной и Восточной Европы".

В сообщении указывается, что в зависимости от того, что будет решено на уровне правительства Румынии, Kongsberg хотела бы начать переговоры о заключении с Romaero долгосрочного партнерства.

Kongsberg - компания, в которой контрольный пакет акций принадлежит правительству Норвегии. Она является единственным авторизованным центром за пределами США по техобслуживанию F-16 в заводских условиях (уровень "Depot"). Romaero обладает опытом в техобслуживании военных самолетов Lockheed Martin, а также необходимой инфраструктурой для техобслуживания самолетов F-16. Ранее Минобороны Румынии приняло решение начать процедуру по закупке 32 самолетов F-16 в Норвегии.

Кроме того, на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши будет размещен региональный центр подготовки пилотов истребителей F-16. Соответствующее письмо о намерениях Минобороны Румынии, Минобороны Нидерландов и компании Lockheed Martin было подписано в рамках неформального заседания министров обороны ЕС в Толедо 30 августа.