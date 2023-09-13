На Украине соучастника приватизации аэропорта Одессы отпустили под залог в $3,3 млн

Александр Грановский также не имеет права покидать город без разрешения следствия, сообщили в пресс-службе ВАКС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отпустил под залог одного из подозреваемых в незаконной приватизации аэропорта Одессы в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120,78 млн гривен", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Он также не имеет права покидать Одессу без разрешения следствия и должен являться для проведения следственных действий по первому требованию. По данным издания "Новости Одессы", речь идет об Александре Грановском, недавно сменившем фамилию на Борухович.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой 29 августа против участников приватизации международного аэропорта Одессы, являются экс-мэр города Алексей Костусев и бизнесмены Александр Грановский и Борис Кауфман. Ранее ВАКС избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в 268,4 млн гривен (более $7,3 млн) Борису Кауфману.

Аэропорт был фактически приватизирован решением Одесского горсовета, когда мэром был Костусев. Согласно этому решению, четвертая доля в уставном капитале аэропорта передана городским властям, а 75% - ООО "Одесса аэропорт девелопмент", принадлежащему Кауфману и Грановскому. При этом, по версии следствия, "город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли".

В декабре прошлого года НАБУ предъявляло обвинения Кауфману и Грановскому в создании преступной организации, которая занималась регулярным подкупом чиновников мэрии Одессы и городского совета с целью принятия необходимых им решений. Кауфмана тогда также арестовали, но он вышел на свободу, внеся залог в размере $3,5 млн.