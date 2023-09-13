13 сентября, 16:33

Посольство США опровергло информацию о планах создания военной базы в Грузии

Как отметили в диппредставительстве, отношения двух стран в сфере обороны "основаны на усилении совместимости и поддержке Грузии для сдерживания последующей агрессии и защиты своего суверенитета"

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Тбилиси опровергло информацию о том, что Вашингтон планировал разместить в республике военную базу.

"Отношения США и Грузии в сфере обороны были основаны и по-прежнему основаны на усилении совместимости и поддержке Грузии для сдерживания последующей агрессии и защиты своего суверенитета, что лучше готовит Грузию к членству в НАТО. Для разъяснения информации, распространенной в СМИ, Соединенные Штаты не предлагали Грузии создать американскую военную базу", - говорится в заявлении диппредставительства.

Накануне грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на собственные источники сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Грузию в конце 2021 года предложил руководству страны открыть американскую военную базу для повышения безопасности республики, на что получил отказ. Данную информацию опровергло и Минобороны Грузии. 

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© Информационное агентство ТАСС
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