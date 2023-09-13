ФРГ перестанет добровольно забирать мигрантов, оказавшихся в Италии

В Берлине напомнили, что Германия сейчас и без того "испытывает сложности с приемом и размещением" беженцев

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германия приостановила действие двусторонних договоренностей с Италией, согласно которым в 2022 году обязалась разместить у себя 3 500 мигрантов, попадающих в Европу через остров Лампедуза. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

Власти ФРГ приняли у себя с прошлого лета 1 700 человек с юга Италии, но теперь настаивают на реализации Дублинского регламента - согласно ему соискатели статуса беженца должны проходить все бюрократические процедуры в той стране, в которую попали первым делом.

В Берлине напомнили, что ФРГ сейчас и без того "испытывает сложности с приемом и размещением" беженцев, а дальнейшее игнорирование норм "Дублина" эти проблемы лишь усугубляет.

Как сообщило ранее итальянское агентство ANSA, сейчас на Лампедузе находятся более 6,7 тыс. мигрантов. Только за вчерашний день мигранты высаживались на острове 110 раз, прибыло более 5 тыс. человек. Согласно информации МВД Италии, с начала года в страну по морю прибыли более 116 тыс. человек, а в прошлом году за это же время (январь - сентябрь) - около 63,5 тыс. Власти неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.