AFP: в Ливию из Франции вылетел самолет с гуманитарной помощью и спасателями

По сведениям агентства, на борту военно-транспортного Airbus A400M находятся 47 человек

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Самолет со спасателями и гуманитарным грузом для пострадавшей от наводнения Ливии вылетел с военной базы близ французской коммуны Истр. Об этом сообщило в среду агентство AFP.

На борту военно-транспортного Airbus A400M находятся 47 человек, в том числе сотрудники спасательных служб и жандармы, а также 21 тонна медицинского оборудования, предназначенного для развертывания полевого госпиталя, который сможет принять до 500 пострадавших. Он должен прибыть вечером в аэропорт города Эль-Байда, расположенного в одном из наиболее пострадавших от разгула стихии районов. Второй борт с гуманитарным грузом должен прибыть в Ливию из Франции в четверг.

"Они улетают и не знают, когда вернутся", - заявил начальник штаба ВКС Франции генерал Стефан Милле, добавив, что французские военные будут организовывать работу "совместно с местными властями". "Главное - уехать. Мы найдем людей на местах, которые будут координировать действия", - добавил он. Агентств отмечает, что организация отправки помощи осложнялась непростой политической ситуацией в Ливии, где одновременно действует два правительства.