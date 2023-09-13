13 сентября, 16:46,
обновлено 13 сентября, 17:14

Бразилия может отказаться от членства в МУС

Friemann/ Shutterstock/ FOTODOM
© Friemann/ Shutterstock/ FOTODOM

Страна может отозвать подпись под Римским статутом, отметил министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Бразилия может пересмотреть свое решение об участии Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом. Об этом заявил в среду министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

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"Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <...> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах", - цитирует его портал G1.

По словам министра, именно эту возможность имел в виду глава государства Лула да Силва, поставив под сомнение членство его страны в МУС и заявив, что, по его мнению, подобные соглашения наносят вред развивающимся странам. "Вот о чем предупредил президент, и, естественно, бразильская дипломатия сможет оценить это при случае", - добавил министр, напомнив, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия. 

Теги:
Бразилия
© Информационное агентство ТАСС
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