Венгрия приветствовала заявление Путина, что ввод советских войск в 1956 году был ошибкой

Как подчеркнул глава МИД Петер Сийярто, правительство считает, что во время революции 1956 года венгерский народ боролся за свою свободу и независимость

БУДАПЕШТ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии приветствует заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году был ошибкой. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Во вторник на Восточном экономическом форуме российский лидер, отвечая на вопросы ведущего по поводу использования советских войск в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году, сказал: "Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов".

Комментируя по просьбе журналистов оценку событий 1956 года, которую дал Путин, глава канцелярии венгерского премьера сказал, что прочел его в венгерской прессе: "Очевидно, что мы можем его только приветствовать". "Это продолжение хорошей практики, которая началась в 1991-1992 годах. Было бы неплохо, если бы слова российского президента появились в российских учебниках истории", - добавил Гуйяш, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

Гуйяш упомянул учебник истории потому, что появившееся недавно в России новое учебное пособие для 11 классов школы вызвало в Венгрии бурную реакцию. В нем, в частности, рассказывается, что в 1956 году в Венгрии начались демонстрации протеста, участники которых критиковали правительство и "его просоветскую ориентацию", требуя выхода Венгрии из Организации Варшавского договора. Книга, по которой предстоит учиться российским школьникам, вызвала критику в леволиберальных венгерских СМИ и со стороны оппозиционных политиков.

Реакция правительства Венгрии была более сдержанной, оно заявило, что оценка событий 1956 года для него настолько очевидна, что оно даже не хочет вступать в какие-либо дебаты на эту тему. Как подчеркнул глава МИД Петер Сийярто, правительство считает, что во время революции 1956 года венгерский народ боролся за свою свободу и независимость, и отвергает любые другие оценки тех событий.

В 1990-е годы президент СССР Михаил Горбачев, а затем президент России Борис Ельцин дали принципиальную оценку трагическим событиям 1956 года, расценив их как вмешательство во внутренние дела Венгрии и осудив действия советского руководства. В 2006 году Путин во время визита в Венгрию возложил цветы к памятнику жертвам тех событий в Будапеште. На встрече с представителями парламентских партий российский лидер сказал тогда, что российские граждане "чувствуют сострадание и моральную ответственность" за трагические события 1956 года, хотя "сегодняшняя Россия не имеет ничего общего с действиями СССР".