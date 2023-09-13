Politico: Пашинян заявил о желании дистанцироваться от России и быть ближе к Западу

По данным издания, армянский премьер отметил, что его страна должна стремиться к самостоятельности, и назвал очень уязвимой модель, при которой приходится обращаться за защитой

ЕРЕВАН, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении следует дистанцироваться от Москвы и стараться быть ближе к Западу. Об этом говорится в публикации издания Politico, корреспондент которого пообщался с армянским премьером.

Как пишет издание, Пашинян отметил, что "возможности России [в Закавказье] изменились" из-за ситуации на Украине. Politico, не приводя прямых цитат, сообщило: Пашинян признает необходимость отказаться от старого союзника в лице России и отмечает, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем западные страны будут рассматриваться как предлагающие полную поддержку, в которой нуждается Армения.

"Мы хотим иметь независимую, суверенную страну. Нам надо найти способы не оказаться ареной столкновения интересов Запада и Востока или Севера и Юга", - цитирует издание Пашиняна. Он добавил, что Армения должна стремиться к самостоятельности, и назвал очень уязвимой модель, при которой приходится обращаться за защитой, неважно, к кому именно.

Премьер Армении в очередной раз раскритиковал деятельность российских миротворцев в связи с событиями в Лачинском коридоре, однако оговорился, что вряд ли ситуация в регионе была бы лучше, если бы они там не находились.

В последнее время от руководства Армении неоднократно звучали критические замечания в адрес Москвы по вопросу ситуации в регионе. Кроме того, Ереван пригласил гражданскую миссию ЕС, которая с начала года работает на границе с Азербайджаном, а после выступил за увеличение числа наблюдателей. Также в сентябре начались совместные военные учения Армении и США Eagle Partner на территории республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления армянских политиков нередко представляют собой "риторику на грани хамства", а у Москвы появляется все больше вопросов к Еревану в связи с недавними действиями Армении. 8 сентября армянский посол Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, где ему сделали жесткое представление в связи с недружественными действиями Еревана. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все договоренности по развитию и укреплению отношений будут полностью выполнены на благо народов двух стран.