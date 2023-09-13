Биограф Маска сообщил о его решении передать Пентагону контроль над частью систем Starlink

По словам Уолтера Айзексона, бизнесмен ранее выражал желание отстраниться от конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Илон Маск решил передать военным США контроль над частью систем спутниковой связи Starlink, которые применяет Киев. Об этом сообщил писатель и журналист Уолтер Айзексон, который является автором биографии бизнесмена.

По его словам, Маск ранее выражал желание отстраниться от конфликта на Украине. Он якобы подчеркивал: "Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то такое, что может вызвать ядерную войну". "Что он сделал, и, что, как я думаю, было верным шагом, - он решил продать и передать полный контроль над определенным объемом оборудования Starlink, сервисов Starlink, американским военным", - сообщил Айзексон в интервью внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу.

"Так что он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения, - добавил Айзексон, говоря о Маске. - И он даже создал нечто под названием Starshield - это военная версия спутника Starlink. Думаю, что таким образом он сказал, что ему нужно отстраниться, что даже он посчитал, что не должен иметь так много власти". По мнению писателя, возникает вопрос, почему военные США не смогли сами создать систему, схожую со Starlink. "Но теперь они приобретают эти спутники Starlink. И я думаю, это отчасти урегулирует данную ситуацию", - добавил биограф Маска. По версии писателя, лучше, чтобы "правительство США принимало решения" относительно возможностей применения ВСУ Starlink.

Айзексон ранее выступил с утверждением, что Маск в 2022 году решил не предоставлять доступ украинской стороне к сервису спутниковой связи Starlink для атаки на российские корабли после разговора с послом РФ в США Анатолием Антоновым. В интервью Игнейшесу Айзексон уточнил, что Маск после этого якобы имевшего место разговора с Антоновым также побеседовал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Бизнесмен тогда якобы посчитал, что решения, касающиеся применения Starlink Киевом "следует предоставить военным США". Айзексон сообщил, что американский предприниматель "также говорил с китайским послом", но не привел подробностей.

Применение Starlink Киевом

Агентство Bloomberg сообщило в июне, что принадлежащая Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink. Тогда не уточнялось, о каком числе терминалов связи идет речь. Сумма сделки не уточнялась.

В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. В середине октября Маск заявил, что компания не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сказал, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи, несмотря на финансовые потери. Украинская сторона в декабре того же года заявляла, что с февраля украинские власти получили 22 тыс. терминалов Starlink и ожидают получения еще 10 тыс.