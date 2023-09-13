В Раде раскритиковали законопроект об отмене отсрочки для получающих второе образование

В комитете Верховной рады Украины по евроинтеграции отметили, что документ "нарушает принципы равенства и недискриминации"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады Украины по евроинтеграции счел несоответствующим европейскому праву законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения. Об этом сообщает издание "Страна".

В комитете отметили, что проект закона "нарушает принципы равенства и недискриминации". Кроме того, право на отсрочку по нему теряют аспиранты и студенты, поступившие в вуз в возрасте старше 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.

Тем временем, хотя этот законопроект еще не проходил через парламентские слушания, началось фактическое применение его норм. В частности, сообщает "Страна", житомирский военкомат уже начал отказывать в отсрочке от мобилизации студентам местных вузов, подпадающим под критерии, описанные в законопроекте.

3 сентября член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте. Ранее он заявлял о том, что с момента введения военного положения на Украине и начала всеобщей мобилизации увеличилось число желающих получить второе и более высшее образование. По его мнению, таким образом часть украинцев стремится избежать призыва в армию.

В феврале прошлого года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, на ее фоне власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклоняться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.