13 сентября, 17:42,
обновлено 13 сентября, 18:09
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван предложил Баку зеркально отвести ВС от границы на основании карт 1975 года

В МИД Армении заявили, что Азербайджан продолжает угрожать миру и стабильности на Южном Кавказе

ЕРЕВАН, 13 сентября. /ТАСС/. Армения предлагает Азербайджану зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

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"Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск от государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года", - отмечается в заявлении.

"Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан продолжает угрожать миру и стабильности на Южном Кавказе", - подчеркивает МИД Армении. "В эти дни в социальных сетях распространяется множество видеороликов, доказывающих, что Азербайджан накапливает войска и крупнокалиберную военную технику как вдоль государственной границы с Арменией, так и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом в непосредственной близости от зоны ответственности российских миротворческих войск. Значительно участились случаи обстрела со стороны Азербайджана", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

В МИД республики выразили надежду, что стороны, "заинтересованные в мире и безопасности в регионе, структуры, обладающие мандатом в этом вопросе, приложат все усилия и используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для предотвращения попыток дальнейшей дестабилизации и незаконного применения силы в регионе". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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