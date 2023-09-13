В ВСУ заявили о желании Украины получить от Запада истребители, не уступающие Су-35

Как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, истребители F-16 и Gripen обладают разными характеристиками в зависимости от модификации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Украина хочет получить от западных стран истребители новых модификаций, не уступающие по характеристикам российским Су-35, которым украинские военные хотели бы противостоять на равных. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе - это Су-35", - сказал Игнат в эфире украинского новостного телемарафона. "Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении", - заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

Он пояснил, что американские истребители F-16, которые являются основным вариантом самолета, на получение которого претендует Киев, и шведские истребители Gripen обладают разными характеристиками в зависимости от модификации. "Gripen есть разные, и F-16 бывают разные. Безусловно, мы бы хотели получить неплохие модификации, не старые, а более новые, которые позволят нам на равных бороться с российскими самолетами", - сказал Игнат.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще 9 стран. Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Правительство Швеции планирует в ближайшее время поручить вооруженным силам страны оценить возможность и условия поставки шведских истребителей Gripen Украине, сообщило 12 сентября Sveriges Radio со ссылкой на источники.