В Сомали правительственные войска уничтожили 30 боевиков из группировки "Аш-Шабаб"

Операция проводилась в штате Галмудуг в районе города Эль-Гарас

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительственные силы Сомали во взаимодействии с международными партнерами уничтожили за последние сутки в центральной части страны 30 боевиков из экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил заместитель министра информации Сомали Абдирахман Юсуф Аль-Адала.

Операция проводилась в штате Галмудуг в районе города Эль-Гарас, приводит его словам новостной портал Garowe. О возможных потерях в рядах регулярных войск не сообщается.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.