В Госдеп сообщили, что США пока не видели всех результатов встречи Путина и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают информацией о всех результатах встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 13 сентября на космодроме Восточный. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Мы не видели всех заявлений по этой встрече, равно как и всех результатов по итогам этой встречи", - сказал он.
Миллер вместе с тем добавил, что переговоры о сотрудничестве между Россией и КНДР по "программам, которые могли бы нарушить резолюции Совета Безопасности ООН <...>, вызывают беспокойство".