Главы МИД Центральной Азии рассмотрели проект повестки встречи глав своих государств

Такая встреча состоится в Душанбе 14-15 сентября

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии, в ходе которой были рассмотрены проект повестки дня и документы консультативной встречи глав государств региона. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"В ходе встречи стороны рассмотрели проект повестки дня и документы, вносимые на рассмотрение на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов сообщил, что лидер страны примет участие в очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе 14-15 сентября.