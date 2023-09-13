Трюдо заявил, что не собирается подавать в отставку из-за низкого личного рейтинга

Он подчеркнул, что по-прежнему "с энтузиазмом" исполняет обязанности премьер-министра Канады

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр и лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо не собирается подавать в отставку из-за падающего личного рейтинга и низкого уровня доверия граждан его правительству. Об этом он заявил журналистам во время посещения Лондона (провинция Онтарио), где у него запланирована закрытая встреча с членами своей партии.

"У нас есть еще два года до выборов (федеральные выборы в Канаде запланированы на осень 2025 года - прим. ТАСС). Я продолжу делать свою работу. Необходимо сделать еще очень многое, чтобы помочь канадцам в это трудное время", - заявил глава кабмина во время общения с прессой, которое транслировали канадские телеканалы. Трюдо подчеркнул, что по-прежнему "с энтузиазмом" исполняет обязанности премьер-министра, и сообщил, что уже проводил со своей командой "откровенные беседы" о том, что нужно сделать ради исправления экономической ситуации в стране. Премьер намерен продолжать такие консультации.

В начале сентября исследовательская организация Leger сообщила, что рейтинг Трюдо продолжает снижаться на фоне недовольства канадцев действиями правительства. Премьер-министру доверяют лишь 29% участников опроса (в июле - 32%), 59% респондентов заявили, что не довольны работой возглавляемого Трюдо правительства, а 35% - сказали, что крайне недовольны. В то же время личный рейтинг главного оппозиционера и лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра продолжает расти и сейчас составляет 38%.

К числу главных проблем страны относятся снижение покупательской способности населения на фоне высокой инфляции (в июле опустилась до 3,3%, но в начале года составляла 6,3%), постоянное повышение ключевой ставки ЦБ Канады (за полтора года выросла с 0,25% до 5%), а также кризис на рынке жилья. Так, в Онтарио средняя цена жилого дома на семью оценивается в $856 тыс., что не по карману большинству канадцев.