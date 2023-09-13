В Азербайджане сообщили о пресечении попытки членов армянских НВФ проникнуть в Кельбаджар

Как отметили в Минобороны Азербайджана, члены диверсионно-разведывательной группы вынуждены были отступить

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки диверсионно-разведывательной группы армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе проникнуть на территорию расположения позиций армии республики в Кельбаджарского районе.

"13 сентября около 19:00 (18:00 мск) диверсионно-разведывательная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, <…> попыталась проникнуть на территорию расположения позиций ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Марджимек Кельбаджарского района с целью совершения диверсионно-террористических действий", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, попытка была пресечена азербайджанскими военнослужащими, несущими боевое дежурство. "Члены диверсионно-разведывательной группы вынуждены были отступить, один из них получил ранение", - отмечается в информации.