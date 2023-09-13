13 сентября, 18:21

В Словении повысили возрастной порог для резервистов-контрактников

Его увеличили с 55 лет до 60 лет

ЛЮБЛЯНА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Словения повысило возрастной ценз для резервистов, подписавших контракт с министерством обороны страны. Об этом в среду сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечается, что возрастной порог для резервистов, подписавших контракт с Минобороны республики, был увеличен с 55 лет до 60 лет. "Данная мера позволит включить действующих военнослужащих Вооруженных сил Словении в резерв после завершения их профессиональной карьеры или выхода на пенсию, поскольку они обладают соответствующими знаниями", - прокомментировали решение в ведомстве. 

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