Белый дом: США примут меры, если РФ и КНДР расширят военно-техническое сотрудничество

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США, "безусловно, озабочены разливающимися отношениями между Северной Кореей и Россией"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти США озабочены развитием связей между Москвой и Пхеньяном и намерены принять меры в случае достижения ими договоренностей по наращиванию военно-технического сотрудничества по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы следим за этим очень-очень внимательно. Мы увидим, что обе стороны заявят по итогам", - отметил он, говоря о приезде Ким Чен Ына в РФ. "Если они решат пойти на заключение каких-либо сделок по вооружениям, мы примем меры, мы поступим надлежащим образом. Как заявил на прошлой неделе [помощник американского лидера по национальной безопасности] Джейк Салливан, безусловно, будут последствия для Северной Кореи как со стороны США, так и со стороны международного сообщества", - утверждал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что США, "безусловно, озабочены разливающимися отношениями между Северной Кореей и Россией". "Любые договоренности, которые повысят военный потенциал Северной Кореи, будут представлять для нас серьезные опасения", - подчеркнул он.