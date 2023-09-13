Каир выплатит по $3,3 тыс. семье каждого египтянина, погибшего при наводнении в Ливии

Как сообщила министр социальной солидарности Египта Невин аль-Каббаг, указанная сумма будет выплачена единовременно и незамедлительно

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Египта выплатят по 100 тыс. египетских фунтов (около $3,3 тыс.) семье каждого египетского гражданина, погибшего при стихийном бедствии на северо-востоке Ливии. Такое поручение дал соответствующим государственным органам президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Как сообщила министр социальной солидарности страны Невин аль-Каббаг, указанная сумма будет выплачена единовременно и незамедлительно. Кроме того, добавила министр, каждый египтянин, пострадавший в результате ливней и наводнений на севере Ливии, получит материальную компенсацию в размере 25 тыс. фунтов (чуть более $830).

Аль-Каббаг отметила, что ведомство также решило взять на себя все расходы по оплате в течение года школьного и университетского обучения детей погибших на севере Ливии, а также оказывать поддержку продовольствием семьи погибших египтян, "пока их положение не стабилизируется".

Ранее в среду тела более 80 граждан Египта, погибших в результате ливней и наводнения на северо-востоке соседней Ливии, были доставлены спецтранспортом на родину. Как отметил телеканал Al Hadath, среди людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в Ливии, "есть еще много египтян". Ливийский новостной портал Al-Wasat сообщил, что в медицинский центр ливийского города Тобрук до настоящего времени было доставлено не менее 145 тел египетских граждан, погибших во время наводнения, преимущественно в районе города Дерна.