Великобритания работает над устранением озабоченностей Турции для вступления Швеции в НАТО

По словам главы МИД Британии Джеймса Клеверли, в Лондоне считают, что Стокгольм обладает важной оборонной мощью

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Великобритания старается внести вклад в устранение озабоченностей Турции для скорейшего вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Мы считаем, что Швеция обладает важной оборонной мощью. Полагаем, что это [вступление Швеции в НАТО] придаст силы НАТО. У нас была возможность обсудить озабоченность Турции в отношении Швеции, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что проблемы будут решены как можно скорее, и Швеция станет членом НАТО. Мы стараемся внести свой вклад в устранение озабоченности, выраженной Турцией".

Стокгольм ждет от Анкары одобрения его заявки на вступление в НАТО. Однако турецкая сторона считает, что Швеция еще не выполнила оговоренные в совместном меморандуме условия в сфере борьбы с терроризмом, в частности с членами признанных в Турции террористическими организаций. В дополнение в этому Анкару возмущают периодически проходящие в Швеции акции против Корана. Как ожидается, парламент Турции сможет рассмотреть вопрос Швеции только в октябре, когда выйдет с каникул.