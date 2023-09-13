В Госдепе заявили, что США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что перед эскалацией конфликта на Украине США неоднократно заявляли, что "хотят дипломатии с Россией"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ответил на брифинге на вопрос о том, считают ли США оправданным свой отказ воспринимать требования России в сфере безопасности, в частности, не принимать в НАТО Украину, что в числе прочего привело к эскалации украинского кризиса.

"У НАТО политика открытых дверей, и мы не собираемся идти на компромисс в этой политике", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что перед эскалацией конфликта на Украине США неоднократно заявляли, что "хотят дипломатии с Россией", вместе с тем он отказался приводить какие-либо детали дипломатических переговоров в тот период.

Министерство иностранных дел России 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. Два договора - с США и членами альянса - предполагали среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение мощных наступательных вооружений, в частности ядерных. По итогам переговоров требования России Вашингтоном и Североатлантическим альянсом были проигнорированы.