13 сентября, 19:04
Военная операция на Украине

В Белом доме заявили, что США не видят предпосылок для прекращения конфликта на Украине

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, конфликт прекратился бы в случае вывода сил РФ с территорий, которые Вашингтон считает украинскими

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти США в настоящее время не видят каких-либо предпосылок для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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Говоря о желаемом для Вашингтона развитии событий, он отметил: "Мы хотим, чтобы Украина добилась успеха на поле боя и вернула всю свою территорию. Мы хотим, чтобы ее суверенитет уважали. Мы хотим, чтобы на Украине не было российских военных".

По его версии, конфликт прекратился бы в случае вывода сил РФ с территорий, которые Вашингтон считает украинскими. "Очевидно, что прямо сейчас этого не произойдет", - констатировал Кирби. "Мы продолжим предоставлять Украине средства, которые ей нужны, чтобы добиться успеха", - заверил он. 

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