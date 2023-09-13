Глава британского комитета по обороне ушел в отставку из-за поста в соцсети про "Талибан"

По словам Тобиаса Эллвуда, он верит, что сохранит поддержку большинства членов комитета

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава комитета по обороне Палаты общин (нижняя палата) британского парламента Тобиас Эллвуд ушел в отставку из-за скандала, спровоцированного его сообщением в соцсети X (ранее Twitter) о необходимости Лондона установить контакты с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом депутат от правящей Консервативной партии сообщил в заявлении, распространенном в той же соцсети.

"С большим сожалением я подал заявление об отставке с поста председателя комитета по обороне, - написал Эллвуд. - Плохая коммуникация этим летом, когда я призвал к большему взаимодействию с Афганистаном, была закономерно раскритикована, что плохо отразилось на комитете. Хотя я верю в то, что я сохраняю поддержку большинства членов комитета, его динамика и эффективность могли бы уже не быть такими, а внимание [входящих в него депутатов] было бы отвлечено, если бы все в этой комнате не поддерживали председателя".

По информации телеканала Sky News, 4 из 11 членов комитета по обороне поддержали проведение вотума о доверии Эллвуду, а процедура голосования была намечена на 14 сентября.

Приведшее к отставке сообщение один из самых ярых ястребов в британском парламенте опубликовал в июле. Он распространил видео из Афганистана, в котором побывал спустя два года после того, как талибы вернули себе власть. Эллвуд, занимавший ранее пост замглавы Минобороны, призвал наладить отношения с новой властью и открыть посольство в Афганистане, заметив, что коррупция в стране с 2021 года стала меньше, а уровень безопасности повысился. Эти заявления вызвали критику со стороны политиков, защитников прав человека, неправительственных организаций, представляющих интересы женщин. Депутат извинился за свой пост, однако продолжал утверждать, что открытие диппредставительства в Кабуле отвечало бы интересам британской дипломатии.