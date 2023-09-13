Прокуратура БиГ потребовала снять Додика с поста президента Республики Сербской

Причиной стало игнорирование им решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, сообщили в ведомстве

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выступила с инициативой освободить от должности президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика по причине игнорирования им решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Об этом говорится в опубликованном документе ведомства.

"Мы предлагаем обвиняемым в соответствии со статьей 73, пункта 1 УК БиГ и статьей 203 а пункта 4 УК БиГ избрать меру пресечения в виде прекращения функции президента Республики Сербской подозреваемому Милораду Додику и прекращения функции директора государственного учреждения "Служебный вестник Республики Сербской" подозреваемому Милошу Лукичу сроком на десять лет", - отмечается в документе. Прокуратура также запросила суд БиГ вынести запрет на занятие упомянутыми лицами должностей в "законодательном, исполнительном, судебном, административном или любом другом органе, который полностью или частично финансируется из государственных средств".

Додик в этой связи в очередной раз указал на отсутствие каких-либо полномочий Шмидта. "В Республике Сербской Шмидту некому сказать, что он высокий представитель, ведь все знают, что это не так", - указал президент РС в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской в игнорировании решений, принятых Шмидтом. Эта процедура была запущена в ответ на действия Додика, который обратился в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине "нанесения ущерба Республике Сербской", так как он "долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". Лидер боснийских сербов отдельно указывал на то, что Шмидт "совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению".

Назначение Шмидта

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Сейчас руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.