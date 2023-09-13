Блинкен заявил о нежелании США, чтобы Иран и КНДР получали российские технологии

По словам госсекретаря США, Соединенные Штаты вместе с другими странами пытаются помешать этому

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не хочет, чтобы иранские и северокорейские власти получали российские технологии, вместе с другими странами пытаются помешать этому. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью бывшему заместителю помощника президента США по национальной безопасности Бену Родсу и экс-представителю Совета национальной безопасности Белого дома Томми Витору (оба из администрации 44-го президента демократа Барака Обамы), которые ведут свой подкаст.

Комментируя контакты Москвы и Пхеньяна, руководитель Госдепартамента утверждал: "Мы не хотим, чтобы Россия оказалась в положении, когда она сможет усилить свой потенциал в ходе агрессии на Украине, и мы также не хотим, чтобы Северная Корея воспользовалась технологиями, которые она может получить от России, и то же самое с Ираном, с которым [у России] также развиваются отношения по принципу улицы с двусторонним движением". "Мы работаем с другими странами, мы предпринимаем самостоятельные действия, чтобы попытаться сорвать как можно больше таких попыток [передачи технологий, вооружений]. Разумеется, отношения между Россией и Северной Кореей, которые развиваются в настоящее время, нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Мы стремимся убедиться в том, что в случае необходимости мы сможем навязать издержки и добиться последствий. Но я также считаю, что это приводит к дальнейшей изоляции этих стран от остального мира", - считает госсекретарь.

"Если мы позволим этому [СВО] оставаться безнаказанным, если мы позволим этому безнаказанно продолжаться, то это откроет ящик Пандоры", - утверждал Блинкен. Он считает, что "если ничего не предпринимать [в ситуации вокруг СВО], то это станет залогом конфликтов в мире". По версии руководителя внешнеполитического ведомства, "где именно он [конфликт] будет урегулирован, где именно будет проведена черта [в рамках этого урегулирования] - это в основном зависит от Украины".