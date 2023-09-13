Министр обороны ФРГ не видит перспектив переговоров между Россией и Украиной

По словам Бориса Писториуса, "нужно настраиваться скорее на то, что эта война может идти много-много лет"

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не видит признаков скорого проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил, выступая в Федеральной академии политики безопасности в Берлине.

Отвечая на вопрос, может ли он представить себе переговоры с Россией, он сказал: "Они могут быть лишь в том случае, если [президент России Владимир] Путин подаст сигнал, что он хочет говорить".

"В настоящий момент нет почвы для явных переговоров. Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу", - утверждал он.

"Мне кажется, что нужно настраиваться скорее на то, что эта война может идти много-много лет", - полагает министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. Он добавил, что первым шагом для переговоров между РФ и Украиной должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой.