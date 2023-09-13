Кабмин Чехии одобрил продление статуса временной защиты беженцев с Украины

Теперь он действует до 31 марта 2025 года

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило продление статуса временной защиты находящихся в республике беженцев с Украины до 31 марта 2025 года. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Продление временной защиты украинских беженцев предусмотрено законопроектом, разработанным МВД. Этот документ должен пройти через обе палаты чешского парламента, где проблем с его утверждением не ожидается.

Статус временной защиты предоставляет беженцам возможность получать некоторые виды социальной помощи, в том числе обращаться за предоставлением бесплатной медицинской помощи, трудоустраиваться и обучаться в чешских школах и вузах.

В Чехии, согласно СМИ, в настоящее время находятся около 360 тыс. украинских беженцев, примерно 80% из которых составляют женщины и дети. В республике трудоустроились более 113 тыс. беженцев с Украины.

Статус временной защиты беженцев с Украины должен быть продлен до 31 марта 2025 года во всех странах Евросоюза. Консенсус по этому вопросу был достигнут рабочими группами государств - членов сообщества. Ожидается, что соответствующее решение будет утверждено руководящими органами ЕС в октябре.