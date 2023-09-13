В ходе вооруженных столкновений в лагере беженцев на юге Ливана погибли семь человек

Еще 24 получили ранения

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Члены экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) вновь нарушили соглашение о прекращении огня в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

По его данным, в ходе вспыхнувших столкновений за сутки в лагере погибли семь человек, еще 24 получили ранения.

Между тем член ЦК палестинского движения ФАТХ Аззам аль-Ахмед, который прибыл в Бейрут в качестве спецпосланника президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил на пресс-конференции, что "намерен добиться упрочения перемирия в Айн-эль-Хильве, объявленного 11 сентября". По его словам, за кровопролитием стоят исламистские силы, связанные с региональными сторонами. "Это заговор с целью разжигания междоусобицы, которая должна была выйти за пределы лагеря и охватить весь Ливан", - подчеркнул член ЦК ФАТХ.

Аль-Ахмед сообщил, что следственная комиссия установила имена всех причастных к убийству начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши, они должны быть выданы ливанским властям. Покушение на силовика было совершено 30 июля и стало причиной конфликта между бойцами ФАТХ и "Джунд аш-Шам".

По сведениям медицинских источников, число погибших за пять дней в Айн-эль-Хильве выросло до 19, еще 152 человека получили ранения. Сильные перестрелки парализовали жизнь города Сайда, где закрыты госучреждения, банки, учебные заведения, торговые центры. Из-за снайперского огня затруднено движение по южной автостраде.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживают свыше 100 тыс. человек. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.