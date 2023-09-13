Более 60% опрошенных канадцев выступают за пересмотр отношений страны с Британией

Также 51% респондентов заявили, что монархия устарела и в XXI веке ей нет места в Канаде

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число жителей Канады, считающих, что пришло время пересмотреть связи своей страны с британской монархией, продолжает расти. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Leger.

63% респондентов уверены, что после коронации Карла III Канаде стоит пересмотреть свои отношения с Великобританией. В марте в ходе аналогичного опроса так ответили 56% участников исследования общественного мнения. Кроме того, 51% участников опроса полагают, что монархия устарела и в XXI веке ей нет места в Канаде, которая до сих пор, согласно Конституции, управляется британским монархом.

При этом 33% респондентов полагают, что британская монархия является важной частью истории Канады и стоит "сохранить это наследие", а 14% опрошенных по-прежнему чувствуют связь с британской короной.

Опрос проводился с 8 по 10 сентября, в нем приняли участие более 1,5 тыс. человек.

В мае газета The Times со ссылкой на опрос, проведенный бывшим членом Палаты лордов британского парламента Майклом Эшкрофтом, сообщала, что граждане шести из 15 стран Содружества наций высказались за упразднение конституционной монархии в Великобритании в пользу республиканской формы правления. Тогда в поддержу этого высказались большинство жителей Австралии, Антигуа и Барбуды, Багам, Канады, Соломоновых Островов и Ямайки. Причем наиболее ярко республиканская позиция выражена на Соломоновых Островах: такую форму правления избрали бы 59% опрошенных. В опросе приняли участие около 22 тыс. жителей стран, в которых Карл III формально является главой государства.

Представители многих фокус-групп отмечали, что в целях поддержания доверия граждан королевской семье следовало бы чаще посещать страны Содружества, отменить визовый режим, улучшить состояние местной инфраструктуры, чаще оказывать помощь после стихийных бедствий.