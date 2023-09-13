США и Бахрейн подписали стратегическое соглашение по безопасности и экономике

Ожидается, что оно расширит двустороннее сотрудничество в области обороны и разведки

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Бахрейн подписали стратегическое соглашение по безопасности и экономике, которое расширит двустороннее сотрудничество в области обороны и разведки. На сайте Госдепартамента велась трансляция церемонии, на которой госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр, наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса аль Халифа подписали документ в американском внешнеполитическом ведомстве.

"В основе соглашения лежит общая цель: совместная работа по созданию более безопасного, более процветающего и более связанного с мировой экономикой региона, - отметил шеф американской дипломатии. - Мы рассчитываем использовать это соглашение в качестве рамочной основы для других стран, которые пожелают присоединиться к нам в укреплении региональной стабильности, экономического сотрудничества и технологических инноваций".

В Бахрейне расположены штаб-квартиры Пятого флота ВМС США и ВМС Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия. На территории королевства, которое входит в число основных союзников США вне НАТО, находятся несколько тысяч американских военнослужащих.

По словам выступавшего перед журналистами представителя вашингтонской администрации высокого ранга, соглашение "направлено на сдерживание и создание условий для более стабильного региона в будущем". Он охарактеризовал договор как юридически обязывающий, но не содержащий аналога Статьи 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО. Американский чиновник подчеркнул, что соглашение поможет придать официальный статус шагам, предпринимаемым СЕНТКОМ для интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны региона.